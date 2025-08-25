Кошмарно задръстване на АМ „Тракия“ заради пожар

Поредна тапа в пловдивския участък на АМ „Тракия“ се превръща в кошмар за пътуващите в посока София. Причината са пламъците край Шишманци, които са тръгнали от запалени сухи треви преди два часа. В момента все още черен дим затруднява движението по аутобана.



На място след подаден сигнал веднага са пристигнали полиция и пожарна, а огнеборците с борят с пламъците. Задръстването е от няколко километра, информират шофьори. Участъкът се преминава за около 20-25 минути, коментират пътуващи. По думите им в района е имало и катастрофа малко преди да възникне пожар, което също е довело до задръстване.

До цялостното приключване на гасителните действия от страна на огнеборците, полицейски автопатрули обезпечават пътната безопасност и помагат за придвижването на колоната от автомобили.

От полицията апелират водачите да бъдат с повишено внимание и да се движат със съобразена скорост.

