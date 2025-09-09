Морето взе три жертви през почивните дни

За трима удавени на Южното Черноморие съобщава сайтът БургасИнфо. Вчера в Районното управление на Царево е получено съобщение, че в морето в района на «Боруна» под Морската градина на града е забелязано мъжко тяло. Констатирано е, че това е 23-годишен австрийски турист, пристигнал в България на 01.09.т.г. и отседнал в Царево.

Същия ден, около 10.20 ч., в Районно управление – Несебър е получен сигнал за инцидент в района на централния плаж пред хотел «Синя перла», при който в морето се удавил 63-годишен молдовски турист.

На 07.09.т.г. в района на плаж «Градина – юг», в близост до заведение «Ел Виенто», в морето се е удавила 64-годишна жена от Ямбол. И по трите случая са образувани досъдебни производства.

