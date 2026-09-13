3-годишно детенце издъхна на път за болницата! Камион помете автомобил
Камион навлязъл в насрещното и се ударил в автомобил с детето и 53-годишен мъж
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Камион навлязъл в насрещното и се ударил в автомобил с детето и 53-годишен мъж
Разследването продължава
Прокуратурата трябва да разследва манитнелите, смята Красимир Георгиев
Очакват се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотични вещества на водача на ТИР-а
Съдебният състав си направи отвод и процесът беше върнат в изходна позиция
Инцидентът е станал около 1:30 часа през нощта в Горна Оряховица
Двамата водачи са обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и пътно хулиганство
В София през последното денонощие са регистрирани две тежки и 22 леки катастрофи
От пътния инцидент няма пострадали
Обсъжда се пакет от промени в НПК, Закона за съдебната власт и Наредбата за вещите лица
ПТП-то е станало на километър след Бяла, посока Бургас
Как е станал инцидентът
Не са оточнени причините за инцидента
Ето ги и случаите
Не е спрял на знак стоп
Жестока катастрофа затвори пътя
На мястото има полицейски екипи
Тежко остава състоянието на майката на детето
Ето какво съобщават от МВР
На място пристигнаха следователи, които тепърва ще установяват причините за инцидента