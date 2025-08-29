1 загинал и 28 ранени при катастрофи за денонощие

20 тежки ПТП са станали през изминалото денонощие в страната.
При тях е загинал един човек, а други 28 са пострадали, съобщават от МВР.
По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи
в София през последното денонощие са регистрирани две тежки и 22 леки катастрофи.
Пострадали са трима души.
От началото на месеца живота си в пътни инциденти в страната са загубили 41 души, ранените са 834, а регистрираните катастрофи са 632.
Статистиката на МВР отчита
227 загинали при 4418 пътнотранспортни произшествия от началото на годината
и 5561 ранени.
При сравнение с реалните данни за загиналите 294 през същия период на 2024 г. се отчитат със 17 души по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.
