1 загинал и 28 ранени при катастрофи за денонощие

20 тежки ПТП са станали през изминалото денонощие в страната.

При тях е загинал един човек, а други 28 са пострадали, съобщават от МВР.

По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи

в София през последното денонощие са регистрирани две тежки и 22 леки катастрофи.

Пострадали са трима души.

От началото на месеца живота си в пътни инциденти в страната са загубили 41 души, ранените са 834, а регистрираните катастрофи са 632.

Статистиката на МВР отчита

227 загинали при 4418 пътнотранспортни произшествия от началото на годината

и 5561 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите 294 през същия период на 2024 г. се отчитат със 17 души по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

