41 пожара горяха в България за денонощие
В пожарите няма загинали и пострадали
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В пожарите няма загинали и пострадали
В София през последното денонощие са регистрирани две тежки и 22 леки катастрофи
Луната се отдалечава от нас постепенно
На места ще превали сняг
Има двама загинали
Статистика за последното денонощие
Поставените дози ваксини през последното денонощие са 179.
954 са новопостъпилите в болнични заведения за ден
Най-много нови случаи са открити в София
Това са близо 8 процента от тестваните
8 души са починали
Делът на положителни проби е 6,54 % от тестваните
Най-много случаи има в столицата
Излекуваните лица са вече 396 316, от тях 1 е регистриран през последното денонощие
Пет от новите случаи са установени на границите на страната.
Това показват данните на Единния информационен портал у нас
В областите Разград, Смолян, Шумен и Ямбол няма нито един новорегистриран случай
Пациентите с CОVID-19 в болница са близо 2100, в интензивни отделения - 241 души
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас е достигнал 419 010
Общият брой на заразените с вируса в страната вече е 417 133