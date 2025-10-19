41 пожара горяха в България за денонощие

За последното денонощие в страната са потушени 41 пожара. Това съобщават от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

В пожарите няма загинали и пострадали. Преки материални щети е имало в 16 пожара. Екипите са извършили 29 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства; 23 – като техническа помощ, две – в помощ на пострадали граждани.

През последните 24 часа е установено и едно лъжливо повикване.

