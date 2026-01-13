Пламъци изпепелиха дом в Стара Загора, има задържан

Къща изгоря напълно при пожар снощи в Стара Загора, като сигналът е подаден малко след 22:00 часа, съобщиха от Областна дирекция на МВР-Стара Загора. На мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията, които са установили, че огънят е възникнал в къща, обитавана от 52-годишен мъж. По първоначални данни пожарът е причинен от незагасена цигара, която той е пушил.

Пламъците са обхванали напълно жилището, а огънят е засегнал и съседна къща, собственост на 50-годишен мъж. Обгорели са външната изолация на стена, част от покривната конструкция и външно тяло на климатик. За щастие при инцидента няма пострадали хора, но материалните щети са значителни.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. 52-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, а разследването трябва да установи всички обстоятелства около инцидента.

