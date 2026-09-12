Пламъци изпепелиха дом в Стара Загора, има задържан
Незагасена цигара остави мъж без къща
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Незагасена цигара остави мъж без къща
Момчиловци обяви дарителска кампания за възстановяване на изгоряла при пожар къща
Изгорялата миналия понеделник къща на семейство Цавкови в санданското село Петрово ще бъде ремонтирана с доброволен труд от техни съселяни. Домът на...
Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Кюстендил е открили загинал при пожар мъж в опожарена къща. Сигналъ...
Благоевград. Съселянин в нужда се познава. Това разбраха Рушан Келешев, брат му и сестра му от сатовчанското село Вълкосел. В сряда голям пожар изпеп...