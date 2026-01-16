Първа версия за пожара с три жертви. Причината

Оставена отворена врата в пламналия апартамент на втория етаж е позволила димът на влезе на стълбището, а жертвите на пожара - възрастна жена и двете ѝ дъщери, са от четвъртия етаж. Те са починали, докато са опитвали да се самоевакуират. Това разказаха от столичната аварийна дирекция и пожарната след инцидента с три жертви и един пострадал в блок в квартал "Свобода" снощи.

"Полицейските сили са били първи на място. Видели са силно задимяване на входа, след което с колегите от пожарната и наш екип са предприели евакуация на хората, които са били в опасност от задимяването и пожара на втория етаж", разказа Красимир Димитров, директор на "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община, цитиран от БНТ.

"Загиналото семейство е от четвъртия етаж. Когато тръгва пожарът, собственика на жилището тръгва към първия етаж, оставя вратата отворена, което е позволило димът да влезе на стълбището", обясни той.

Евакуираното семейство, което е настанено в кризисен център, е от първия етаж.

В 3:05 часа е получен сигналът за пожара, съобщи инспекторът в пожарната Богомил Николов. "Изпратихме три екипа, при пристигане заварват горящ апартамент на втория етаж. Започва се издирване на хора по стълбищната клетка с цел евакуация, както и по апартаментите", разказа той. Обитателят на апартамента, от който е тръгнал пожарът, е напуснал жилището сам.

По негови думи той се събудил, усетил миризма на дим, опитал се да гаси, но преценил, че не може да се справи и е избягал навън, оставяйки вратата отворена, което е задимило стълбището.

Той разказал, че е намерил горяща стая, силно задимена и не знае какво се е случило.

От пожарната са категорични, че не става дума за умишлен пожар.

