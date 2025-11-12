Тежка катастрофа вкара двама българи в болница

Двама пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село Книжовник.
Сблъсъкът е между два леки автомобила, шофиран от мъж в посока Хасково и идващия отсреща, управляван от жена.
Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото. В този момент е отнела предимство и е последвал сблъсък.
От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница.
На мястото на катастрофата пътни полицаи изясняват случая. Движението в района беше временно затруднено.
