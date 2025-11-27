Кола-снаряд се заби във витрина в Пловдив

Младеж влетя с автомобила си във витрината на аптека в Пловдив. По чудо при зловещата катастрофа няма пострадали, тъй като търговският обект е бил затворен.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“. Мястото е в широкия център на града и обикновено е оживено.

Според очевидци, колата се движела много бързо и първо ударила друг автомобил-такси, след което влетяла във витрината на аптеката.

Иван Чананкчалиев, очевидец на инцидента, разказва: „Видях, че колата, която идва, сеатът черният, доста бързо кара. От ъгъла излизаше таксито и просто колата натисна спирачки, но не можа да спре, удари се в таксито и влезе в аптеката.“

Полицията разследва причините за тежкото произшествие.

