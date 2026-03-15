Рожден ден днес има Илиана Раева

Рожден ден днес има президентът на БФХГ Илиана Раева. "Стандарт" й пожелава лично щастие и професионални успехи.
Днес празнува и депутатът от ДПС-Ново начало Николай Златарски.
Да почерпят още:
Александър Райчев-син, пианист, композитор
Веселин Топалов, гросмайстор, световен шампион по шах
Проф. Иван Маразов, изкуствовед, културолог и траколог
Калуди Калудов, оперен певец
Инж. Митко Димитров – Митко Пайнера, музикален продуцент
Стоян Алексиев, актьор и режисьор
Николай Петков, художник
Д-р Кирил Хаджихристев, началник Отделение по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Пълмед“
Д-р Георги Лазаров, началник отделение „Ортопедия и травматология“ в МБАЛ „Проф. Д.Ранев“, гр. Пещера
