Рожден ден днес има Илиана Раева

Рожден ден днес има президентът на БФХГ Илиана Раева. "Стандарт" й пожелава лично щастие и професионални успехи.

Днес празнува и депутатът от ДПС-Ново начало Николай Златарски.

Да почерпят още:

Александър Райчев-син, пианист, композитор

Веселин Топалов, гросмайстор, световен шампион по шах

Проф. Иван Маразов, изкуствовед, културолог и траколог

Калуди Калудов, оперен певец

Инж. Митко Димитров – Митко Пайнера, музикален продуцент

Стоян Алексиев, актьор и режисьор

Николай Петков, художник

Д-р Кирил Хаджихристев, началник Отделение по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Пълмед“

Д-р Георги Лазаров, началник отделение „Ортопедия и травматология“ в МБАЛ „Проф. Д.Ранев“, гр. Пещера

