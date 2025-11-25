7 коли се нанизаха в Стара Загора, мъж влезе в болница

Седем автомобила са били засегнати при тежък пътен инцидент на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“ в Стара Загора в четвъртък вечерта, съобщиха от местната дирекция на МВР. Сигналът е подаден в 18:45 ч.

Един от участниците е откаран в болница за преглед, след което е освободен за домашно лечение. Част от колите са били паркирани и са понесли материални щети.

Инцидентът става на фона на тревожни данни за пътната безопасност. По информация на БТА само за последното денонощие в страната са регистрирани 21 тежки катастрофи – с четирима загинали и 32-ма ранени. От началото на месеца пътнотранспортните произшествия вече са 405, като са отнели живота на 35 души и са ранили 519.

