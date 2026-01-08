Протест избухва в столичен квартал! Няма улици, тротоари и контрол

Жители на столичния квартал „Манастирски ливади–Изток“ излизат на граждански протест заради това, което определят като пълно отсъствие на нормални условия за живот. Недоволството е насочено срещу разпадащата се инфраструктура, липсата на контрол и години наред отлагани решения, които според хората са превърнали района в пример за градоустройствен провал.

Един от организаторите на протеста Панайот Стоянов заяви пред Радио София, че хората са изчерпали търпението си. По думите му в голяма част от квартала липсват тротоари, озеленяване, улично осветление и дори нормално изградени улици, а придвижването с автомобил или пеша е свързано с постоянни рискове.

„Трафикът е изключително тежък, инфраструктурата реално не съществува. Най-важното е да има ясна пътна карта – как и кога ще се изграждат големите улици и какви са конкретните срокове“, подчерта Стоянов. Той допълни, че жителите настояват за поемане на реални ангажименти, а не за поредни обещания без последващи действия.

Сред основните искания на протестиращите са и засилен контрол върху строителството, ред в паркирането и ограничаване на високите скорости в квартала. Според тях липсата на надзор е довела до презастрояване и хаос, който допълнително задълбочава проблемите с трафика и безопасността.

Гражданите настояват още за актуализиран и ясен градоустройствен план, изграждане на линеен парк, по-често миене на улиците и поставяне на контейнери с капаци. Организаторите подчертават, че протестът е мирен, граждански и непартиен, а целта му е да привлече внимание към натрупани с години проблеми, които вече не могат да бъдат игнорирани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com