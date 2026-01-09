Черна сутрин край Русе - катастрофа с жертва спря движението

Тежък пътен инцидент с жертва е регистриран тази сутрин на главния път Русе-Бяла. По първоначална информация един човек е загинал след сблъсък между товарен камион и бус, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 9:00 часа на телефон 112. Произшествието е станало на около 200 метра след разклона за село Иваново в посока град Бяла. По първоначални данни загиналият е водачът на буса.

Заради катастрофата движението в участъка е временно преустановено. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през Басарбово-Иваново-Две могили-Бяла и обратно, докато тежкотоварните превозни средства изчакват на място.

На мястото на инцидента предстои оглед от дежурна оперативна група на Министерство на вътрешните работи, съдебен лекар и експерти. Работи се по изясняване на точните обстоятелства и причините за фаталния сблъсък, уточни още Даниела Малчева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com