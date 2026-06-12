Черна сутрин край Русе - катастрофа с жертва спря движението
Сблъсък между камион и бус блокира един от най-натоварените пътища
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Сблъсък между камион и бус блокира един от най-натоварените пътища
Разсипани портокали блокираха частично движението по автомагистрала "Тракия", информира Нова телевизия. Скоростните ленти и в двете посоки си затворен...