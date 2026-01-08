Международният младежки център с богата програма през януари

Международен младежки център - Стара Загора кани младите хора на града да се включат в богата програма от обучения, социални вечери, културни инициативи и практически ателиета през януари 2026 г. Акцентът е поставен върху личностното развитие, активното гражданско участие, придобиването на нови знания и създаването на общност.

Програмата започва на 9 януари от 19.00 ч. със социална вечер, посветена на Международния ден на думата „благодаря“. В средата на месеца са предвидени обучителни формати за успешни младежи, регионален шампионат по презентиране, както и отбелязване на Деня на българското кино.

Сред акцентите са още ателие „Работа с глина - керамика и грънчарство“, обучение по финансова грамотност с гост-лектор Русен Гигов, както и форматът „Мисия Европа“, насочен към европейските ценности и възможности за младите хора.

В края на месеца Международният младежки център поставя фокус и върху социалната ангажираност чрез обучение за младежи, посветено на безвъзмездното кръводаряване, както и кръводарителска акция. Програмата включва и дългосрочни формати като Школа по презентиране, както и традиционния Вечер на настолните игри, който се провежда всеки вторник.

Всички дейности са насочени към млади хора, които искат да се развиват, да откриват нови умения, да създават приятелства и да бъдат активна част от общността.

