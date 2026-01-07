Предстои цялостно обследване на парк „Аязмото“ с визия за следващите 10 години

Община Стара Загора предприема стратегическа и дългосрочна стъпка за опазване и развитие на парк „Митрополит Методий Кусев („Аязмото“) – зеленото сърце на града. Предстои цялостно професионално обследване на парка, което ще даде пълна и актуална картина за състоянието на дървесната и храстовата растителност и ще очертае ясен план за действие за следващото десетилетие.

Община Стара Загора подписва договор с Лесотехническия университет, като в процеса ще бъдат активно включени Съюзът на арбористите и Съюзът на ландшафтните архитекти в Стара Загора. Екипът, предложен от ректора на университета доц. д-р Христо Михайлов, включва доценти, докторанти и асистенти с доказан опит. Двама от експертите са разработвали дисертационни трудове, посветени на парк „Аязмото“.

„Нашата цел е да продължим делото и да развиваме „Аязмото“ за нашите деца и внуци. Това не е само обследване, а отговорен поглед към бъдещето на парка“, подчерта заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев.

Проучването ще включва дейности, насочени към опазване и устойчиво развитие на зелената среда в парк „Аязмото“, сред които:

· установяване на болни дървета и възможностите за тяхното лечение без премахване;

· оценка на възможностите за възстановяване на съществуващи видове с оглед на променящите се климатични условия;

· определяне на подходящи нови, по-устойчиви растителни видове за залесяване;

· ясно дефиниране на случаите, в които е необходимо премахване на дървета, и критериите за това;

· анализ на храстовидната растителност – кои части следва да бъдат запазени и къде е необходимо разчистване.

Резултатът от обследването ще бъде ясен, стъпка по стъпка план за действие, изготвен изцяло въз основа на експертното мнение на специалистите.

Обследването ще се извършва на етапи - част от дейностите ще бъдат направени преди раззеленяването, а останалите след настъпването на пролетта. Срокът за изпълнение е между 6 и 8 месеца.

Поетапната паспортизация на дърветата в Стара Загора продължава. Те са над 130 хил., като за целта се използва специализиран софтуер, който предоставя детайлна и актуална информация за всяко дърво.

Предстои и официална пресконференция, на която ще бъде представен екипът от Лесотехническия университет и ще бъдат разяснени следващите стъпки.

„Решенията, които ще вземем, ще стъпят изцяло на мнението на професионалистите. Това е най-отговорният път за опазване и развитие на парк „Аязмото“, заключи зам.-кметът Радостин Танев.

