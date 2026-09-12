„Аязмото – легенди и история“ отново разказва тайните на любимия старозагорски парк
Туристическият информационен център организира безплатна тематична обиколка на 22 и 23 август
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Туристическият информационен център организира безплатна тематична обиколка на 22 и 23 август
Жителите и гостите на града ще могат да се включат в инициативата „Зелен, зелен Гергьовден“ на 6 май 2026 г.
Близки молят за помощ
Поетапната паспортизация на над 130 хиляди дървета в Стара Загора продължава
Вижте програмата тук
. Те бяха монтирани по алеи, детски и спортни площадки и на всички ключови места в зелената територия в хода на приключилия проект за реконструкция и...
Cлeд peĸoнcтpyĸция и пpeycтpoйcтвo cгpaдaтa нa бившия старозагорски pecтopaнт „Aязмoтo“ на върха на едноимнния парк щe ce пpeвъpнe в Цeнтъp зa пpaвocл...
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се обяви за предсрочни избори на състоялия се днес възпоменателен митинг-събор за възродителния процес в местнос...
Звяр се укротява по-лесно от човек, признава пазителят на старозагорското Аязмо "Ми-мо, Ми-мо-о, къде си скокливке?...", подвиква приятелски Радко и...
Археологът още преди 25 г. предрече, че първият БГ светец е погребан в Голямата базилика Според проф. Георгиев столицата на хан Аспарух е край Варна...
Някои от редките дървесни видове в Аязмото вече са изчезнали, а други намаляват застрашително. За това алармираха младежите от Реформаторския блок на...
Дванадесет млади фиданки, донесени специално от Зографския манастир „Св. Георги" в Света гора, бяха посадени на връх Тодоровден над храма „Св. Теодор...
Чудодейната вода лекува и очи, правят с нея вълшебна ракия Безводна Добруджа крие много тайни в необятната си шир. Една от тях е лековитият извор кра...
Бургас. Набират се доброволци, които да се включат в екипите за отстраняване на щетите след бедствието, обявиха от Община Бургас. В момента най-голяма...
Местната власт е терен, на който човек показва най-добре себе си, казва Живко Тодоров Камъни и сълзи не разколебаха управника на Стара Загора да пусн...
Любимката на малки и големи Белла, която преди 2 години роди тризнаци
Стара Загора. В емблематичния старозагорски парк „Аязмото" скоро свободно ще шетат кафяви мечки. Общинските съветници одобриха предложението на кмета...
Стара Загора. "Берое" победи отбора на "Славия" в един оспорван двубой на стадиона под Аязмото в петък вечер и се доближи плътно до първата седмица в...
Стара Загора. Калоян Стоянов-Цимбика блесна в агитката на ЦСКА, която подкрепяше тима на Стойчо Младенов под Аязмото. Бившият боксьор, заключен преди...
Стара Загора. Култовият ресторант „Аязмото" на върха на едноименния старозагорски парк отново е общинска собственост. Това обяви кметът на Стара Загор...