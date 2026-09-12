Всичко за Аязмото

Следете всички новини, анализи и коментари за Аязмото. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Общество Политика
Да опитомиш дивото

Да опитомиш дивото

Звяр се укротява по-лесно от човек, признава пазителят на старозагорското Аязмо "Ми-мо, Ми-мо-о, къде си скокливке?...", подвиква приятелски Радко и...

07 декември | 22:05
0 коментара
9919
Откривателят на Аязмото

Откривателят на Аязмото

Археологът още преди 25 г. предрече, че първият БГ светец е погребан в Голямата базилика Според проф. Георгиев столицата на хан Аспарух е край Варна...

30 юли | 20:30
0 коментара
14476
Железният кмет

Железният кмет

Местната власт е терен, на който човек показва най-добре себе си, казва Живко Тодоров Камъни и сълзи не разколебаха управника на Стара Загора да пусн...

25 юли | 5:45
0 коментара
308777
Мечки ще шетат в парк Аязмото

Мечки ще шетат в парк Аязмото

Стара Загора. В емблематичния старозагорски парк „Аязмото" скоро свободно ще шетат кафяви мечки. Общинските съветници одобриха предложението на кмета...

31 януари | 11:41
0 коментара
6214