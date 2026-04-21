Творчество, спорт и фолклор на Гергьовден в Аязмото

Община Стара Загора организира празник в парк „Аязмото“ на 6 май 2026 г. под надслов „Зелен, зелен Гергьовден“. Събитието ще започне в 09.30 ч. със спортни активности на бадминтон игрищата, включително детска арт йога и открити тренировки.

От 10.30 ч. на същото място ще бъде представена фолклорната композиция „По Гергьовден“ с участието на детски и младежки състави, танцови школи и изпълнители.

От 10.00 ч. на алея „Зала на смеха“ ще започнат творчески ателиета и работилнички за деца. Малките участници ще могат да се включат в разнообразни занимания – рисуване, изработване на пролетни картини, създаване на комикс герои, работа с природни материали, книголюбие и екоработилници. Детските творчески ателиета са с вход свободен.

В Зоопарк Стара Загора от 10.00 ч. ще се проведе игра със загадки и предизвикателства, както и наблюдения с участието на астрономически клуб.

В инициативата се включват и Регионалният исторически музей – Стара Загора, Читалище „Родина-1860“, НЧ „Христо Танев – 2020“,, Художествената Галерия - Стара Загора, ЦПЛР – Стара Загора, НЧ „Христо Ботев-1952“, с. Старозагорски бани и други.

