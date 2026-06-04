Лошото време няма да спре музиката: „Цветовете на джаза“ се провежда на открито, както е по план

Капризите на времето не са по-силни от магията на музиката. Община Стара Загора и ОП „Арт сцена – Стара Загора“ официално съобщават на жителите и гостите на града, че тазгодишното издание на фестивала „Цветовете на джаза“ ще се проведе по план на откритата сцена на емблематичния Античен форумен комплекс „Августа Траяна“.

Джазът принадлежи на небето над Стара Загора и уникалната атмосфера на Античния форум. Организаторите призовават публиката да се подготви с подходящо облекло, чадъри и добро настроение, за да споделят заедно незабравимите емоции под открито небе. На място, напълно безвъзмездно, ще се раздават и дъждобрани при нужда. „Малко дъжд ще добави щипка свежест в „горещите“ фестивални вечери и ще подсили усещането за спонтанност, импровизация и свобода“, споделят те.

Програмата за днешната първа фестивална вечер остава непроменена:

19.00 ч. – Официално откриване на фестивала и концерт на Ruse Jazz Syndicate.

20.00 ч. – Горещи латино ритми директно от Хавана и Берлин с международната формация Cuban Heartbeat Orchestra.

Фестивалът ще продължи и през следващите два дни (5 и 6 юни) с участието на Ангел Демирев Квартет, Биг бенд – Стара Загора, „КласикАрт“ и Вероника Тодорова, както и Биг бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов.

Входът за всички концерти от фестивала е напълно свободен.

Нека заедно покажем, че за истинското изкуство и любовта към джаза лошо време няма. Очакваме ви на Античния форум.

За актуална информация и пълната програма на фестивала следете официалния сайт: https://jazz.starazagora.bg/ и фейсбук страницата .

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