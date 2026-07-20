Община Казанлък и Посолството на Чешката република в България поставят начало на ново приятелство и бъдещо сътрудничество

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова проведе среща със заместник-посланика на Чешката република в България Ян Индрих- втори секретар и ръководител на политическия и икономическия отдел в посолството. В срещата участва и заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева.



Разговорът премина в дух на открит диалог, като основен акцент беше поставен върху изграждането на дългосрочни отношения между Община Казанлък и Чешката република. Бяха обсъдени възможностите за партньорство в областта на културата, икономиката, туризма и обмена на добри практики.

„Радвам се, че именно чрез културното сътрудничество отваряме врати към развитие на бизнес и икономически връзки, както и към обмен на ценен опит. Вярвам, че така се изграждат устойчиви приятелства между хората и институциите“, заяви кметът Галина Стоянова.



Заместник-посланикът Ян Индрих подчерта, че вижда сериозен потенциал за развитие на икономическите отношения между България и Чешката република. Той отбеляза, че посолството отдава особено значение на партньорството с българските общини и последователно работи за насърчаване на културните, икономическите и туристическите връзки.

По думите му съществува искрено желание отношенията между Посолството на Чешката република и Община Казанлък да се развиват активно и занапред.

По време на срещата беше обсъден и проектът за възстановяване на монумента „Бузлуджа“, реализиран от Областна администрация – Стара Загора с партньори Община Казанлък и Фондация „Проект Бузлуджа“. Като държава с богат опит в опазването и възстановяването на сгради с културно-историческа стойност, Чешката република има възможност да окаже експертна подкрепа в проекта. Ян Индрих предложи съдействие чрез консултации с чешки специалист, който да подпомогне дейностите по бъдещото възстановяване на монумента.



„Казанлък е едно от любимите ми места в България. Усеща, че градът е жив, изпълнен с богата програма от културни събития, които обединяват хора от всички поколения“, сподели още заместник-посланикът.



В края на срещата Галина Стоянова и Ян Индрих си размениха символични подаръци като знак на уважение и добронамереност. И двете страни заявиха готовност да продължат диалога и да превърнат поставеното начало в устойчиво партньорство, с поглед към нови възможности за културен обмен и сьвместни инициативи.



