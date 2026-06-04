За Царица Роза и Ищар! Центърът на Казанлък става пешеходна зона

Централните булеварди на Казанлък ще станат пешеходни зони по време на коронацията на Царица Роза на 5 юни (петък) и концерта на Ищар Алабина и The Gypsies на 6 юни (събота).





Очаква се двете събития да съберат голям брой зрители на и около пл. "Севтополис". За да се осигури безопасното им придвижване и да се избегнат инциденти, ще бъде въведено временно ограничение за автомобили в централната градска част. То ще важи и в двата дни от 19 ч. до 23 ч. за части от булевардите „23-ти Пехотен Шипченски полк“, „Княз Александър Батенберг“ и „Розова долина“.



Моторните превозни средства ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути – през ул. „Хаджи Димитър“, по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Христо Ботев“, както и през ул. „Цар Иван Шишман“ и по ул. „Христо Ботев“.



Община Казанлък призовава гражданите и гостите на града да планират предварително придвижването си и благодари за разбирането!￼





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