Над 33 тона отпадъци извозени в кампанията “Да почистим Казанлък“

Кампанията „Да почистим Казанлък“ се проведе на 04.04.2026г. В нея взеха участие 26 служители на ОП „КД и ПИС“, от тях девет шофьори с шест камиона и три контейнеровоза.

Пет служители бяха разпределени по пунктове, а десет за товаро-разтоварна дейност. Участие взе и мобилен екип от двама души, които координираха работата.

Гражданите бяха активни относно предоставената услуга за извозване на ненужни вещи от домовете им, като бяха посетени общо 56 адреса.

Сумарно общият отпадък, извозен от кампанията „Да почистим Казанлък“ е:

Едрогабаритни и битови отпадъци – 8,86 тона;

Електрически уреди – 6,21 тона;

Текстил – 0,83 тона;

Строителни отпадъци – 17,52 тона;

Хартия и пластмаса – 0,16 тона;

Стъкло –0,31 тона.

Общо отпадъци: 33,89 тона.

