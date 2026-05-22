Бургас изпраща близо 2400 абитуриенти от 28 училища

С наближаването на празничния 24 май идва и едно от най-емоционалните събития за българските семейства – изпращането на зрелостниците. Тази година Бургас ще изпрати общо 2398 абитуриенти от 28 бургаски средни училища, профилирани и професионални гимназии.

23 бургаски училища с избрали за своето изпращане на баловете датата 24 май. Изключение правят само СУ „Петко Росен“ /15 май/ и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации – 31 май, както и Професионална техническа гимназия, ПГСИ „Пеньо Пенев“ и СУ „Христо Ботев“ – кв. Черно море, които нямат организиран бал.

И тази година местата и часовете на събиране на родители и ученици за изпращане на абитуриентите е направена с цел да не се допуска голямо струпване на хора на едно място, както и да не се образува засилен пътен трафик към местата за провеждане на баловете.

За спокойното протичане на абитуриентските балове на 24 май, Пътна полиция ще регулира движението на пътуващите към к.к. „Слънчев бряг“ и предупреждава, че през целия ден по маршрутите и около местата за събиране и изпращане на абитуриентите ще има засилено полицейско присъствие с патрули с камери и цивилни коли с видео регистратори, които ще санкционирани всички нарушители на пътя. Ще се проверява за рисково шофиране, употреба на алкохол и наркотици и друг нарушения.

Очаква се да има затруднения около кръстовищата в близост до сборните пунктове, като при необходимост движението ще бъде регулирано. Призовават се водачите да не паркират в нарушение на правилата за движение и да не предизвикват задръстване.

Най-голям брой зрелостници тази година ще изпратят ПГМЕЕ – 184, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ - 176, ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – 170, Търговска гимназия – 160, НЕГ „Гьоте“ – 158, АЕГ „Гео Милев“ и ПГЧЕ „Васил Левски“ – 156, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – 147, ПГСАГ „Кольо Фичето“ – 130, ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ – 120 и ПГЕЕ „Константин Фотинов“ – 115.

Пет училища ще празнуват в Бургас – СУ „Добри Чинтулов“, по-голямата част от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПГКПИ, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, СУ „Петко Росен“, а всички останали по традиция в к.к. „Слънчев бряг“.

Основните пунктове за събиране и изпращане на зрелостниците и тази година традиционно си остават местата в Морската градина. На Пантеона от 18.00 часа ще бъдат НЕГ „Гьоте“, СУ „Йордан Йовков“, СУ „Юрий Гагарин“ и ПГСАГ „Кольо Фичето“ от 17.00 часа. Останалите сборни пунктове в Морската градина са терасата до КЦ „Морско казино“ - ПГМКР „Свети Никола“ от 16.30 часа, СУ „Добри Чинтулов“ – 18.00 часа и АЕГ „Гео Милев“ в 16.00 часа, паметника на Пушкин - ПГЧЕ „Васил Левски“ от 17.30 часа, пространството зад х-л „Приморец“ – ПГРЕ „Георги С. Раковски“ в 16.30 часа и до „Флора Бургас“ ще бъдат СУ „Димчо Дебелянов“ от 18.00 часа.

На площад „Тройката“ /пред НХК/ ще бъдат зрелостниците на ПГХТ „Акад. Н Д. Зелинский“ от 16.45 часа, от 17.00 часа на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, а от 18.00 часа на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и СУ „Иван Вазов“.

Пред хотел „България“ от 18.00 часа ще се събират абитуриентите на: ПГКПИ и НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ на площада пред училището в 18.00 часа, в 16.00 часа Търговската гимназия – в градинката до църква „Света Богородица“ и в 17.30 часа в парковото пространство на Tria Central Park на ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

В училищните дворове от 13.30 часа ще се събират зрелостниците на СУ „Константин Петканов“, от 16.00 часа на Професионалната гимназия по транспорт, от 18.00 часа на СУ „Епископ Константин Преславски“, ПГМЕЕ, от 18.30 часа на СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Рудник. СУ „Константин Петканов“ ще се събират в парка в „Славейков“ /пред р-т „Мейсънс“/, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ пред х-л „България“ и в 18.00 часа СУ „Петко Росен“ – р-т „Авеню“ в ж.к. „Меден рудник“.

С организиран транспорт ще пътуват зрелостниците на СУ „Константин Петканов“, СУ „Иван Вазов“, НЕГ „Гьоте“, СУ „Епископ Константин Преславски“, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Йордан Йовков“, ПГЕЕ „Константин Фотинов“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Рудник, ПГ по транспорт, Търговска гимназия.

Община Бургас призовава всички абитуриенти, които ще се придвижват със собствен транспорт до курортен комплекс „Слънчев бряг“, да бъдат внимателни и да не допускат нарушения на пътя.

