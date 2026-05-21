Казанлък и Лай Чау побратимиха. Ново партньорство с Виетнам

Казанлък и Лай Чау, Виетнам продължават да развиват своето побратимено партньорство, като поставят акцент върху неговото практическо разширяване в ключови области на сътрудничество.



Това стана ясно след среща, проведена този месец, на посланика на Република България във Виетнам Павлин Тодоров с представители на Народния комитет на провинция Лай Чау, на която бяха обсъдени конкретни инициативи за задълбочаване на отношенията между двете побратимени страни.



В разговорите бяха очертани приоритетни направления за сътрудничество, включително икономика, туризъм, култура, образование и селско стопанство.



Виетнамската страна представи потенциала на провинция Лай Чау в областите на минната индустрия, енергетиката, планинското земеделие и екотуризма.



Българската страна изрази готовност за по-активен обмен и партньорство в сфери, в които Казанлък, България има утвърдени традиции — розопроизводство, етерични масла, културен туризъм и международни културни събития.



Особен акцент беше поставен върху разширяването на образователния и културния обмен, включително студентски програми, експертни визити и участие в съвместни инициативи в двете побратимени общности.



Страните потвърдиха, че съществуващото побратимяване и меморандум за сътрудничество създават стабилна основа за развитие на устойчиво и практически ориентирано партньорство с дългосрочен ефект.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com