Регионални

Казанлък и Лай Чау побратимиха. Ново партньорство с Виетнам

Българската страна изрази готовност за по-активен обмен и партньорство

Казанлък и Лай Чау побратимиха. Ново партньорство с Виетнам
21 май 26 | 15:02
74
Никол Симова

Казанлък и Лай Чау, Виетнам продължават да развиват своето побратимено партньорство, като поставят акцент върху неговото практическо разширяване в ключови области на сътрудничество.

Това стана ясно след среща, проведена този месец, на посланика на Република България във Виетнам Павлин Тодоров с представители на Народния комитет на провинция Лай Чау, на която бяха обсъдени конкретни инициативи за задълбочаване на отношенията между двете побратимени страни.

В разговорите бяха очертани приоритетни направления за сътрудничество, включително икономика, туризъм, култура, образование и селско стопанство.

Виетнамската страна представи потенциала на провинция Лай Чау в областите на минната индустрия, енергетиката, планинското земеделие и екотуризма.

Българската страна изрази готовност за по-активен обмен и партньорство в сфери, в които Казанлък, България има утвърдени традиции — розопроизводство, етерични масла, културен туризъм и международни културни събития.

Особен акцент беше поставен върху разширяването на образователния и културния обмен, включително студентски програми, експертни визити и участие в съвместни инициативи в двете побратимени общности.

Страните потвърдиха, че съществуващото побратимяване и меморандум за сътрудничество създават стабилна основа за развитие на устойчиво и практически ориентирано партньорство с дългосрочен ефект.


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай