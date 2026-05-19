Роботът Робърт разказва вицове в класната стая, учениците са в екстаз

Истински технологичен фурор и невиждано вълнение разтърсиха СУ „Димитър Благоев“ в Свищов! Елитното школо имаше изключителната привилегия да се превърне в едно от първите учебни заведения в цялата страна, което стана домакин на супермодерния и световноизвестен хуманоиден робот Робърт и неговия екип от оператори, похвалиха се гордо от ръководството на училището. Историческата среща премина при безпрецедентен интерес, като буквално пренесе децата в бъдещето и им показа нагледно възможностите на технологиите от следващо поколение.

Разпити до дупка

За да може абсолютно всеки ученик да се докосне до чудото на изкуствения интелект, вълнуващото събитие бе организирано в две специални части. Първи с космическия гост се запознаха най-малките възпитаници от началния етап, чиито очи останаха широко отворени от изумление. Веднага след тях в залата нахлуха и по-големите ученици от 5-и до 11-и клас. Децата буквално засипаха хуманоидния робот с безмилостен кръстосан огън от десетки любопитни въпроси за Космоса, науката и ежедневието, а високотехнологичният Робърт не се затрудни нито за секунда и отговори на абсолютно всеки от тях.

Изкуствен интелект със завидни артистични умения разсмя залата

„Самият Робърт сподели чрез гласовия си модул, че е изключително впечатлен от нашите възпитаници – от тяхната будна мисъл, бърза съобразителност и страхотното приятелско отношение, което са му демонстрирали“, разказаха развълнувано от свищовското училище. Роботът от бъдещето показа не само мощен електронен мозък, но и завидни артистични умения. Той буквално взриви залата от смях и демонстрира неподражаемо чувство за хумор, като разказа няколко изключително забавни и оригинални вица, печелейки бурните аплодисменти на присъстващите.

Търпелива фотосесия за спомен за всяко дете

В края на това незабравимо и емоционално преживяване, хуманоидният гост показа перфектни маниери. Робърт прояви завидно и абсолютно "андроидно" търпение, като позира неподвижно в продължение на часове, за да може всяко едно дете от училището да се доближи до него и да си направи уникална селфи снимка за спомен. Гостуването на робота доказа, че българското образование успешно крачи в крак с иновациите, вдъхновявайки новото поколение бъдещи учени и инженери.

