Нов кът за отдих ще радва посетителите в старозагорския зоопарк

В Зоопарк Стара Загора беше открит нов кът за отдих, подарък от Инър
Уийл клуб Стара Загора по повод 25-годишния юбилей на организацията. В
близост до входа на зоопарка, на една от зелените поляни, вече са
изградени уютни беседки, създадени за пикник сред природата, приятелски
срещи и спокойни моменти за посетителите. Пространството е допълнено с
25 новозасадени дръвчета, рози и цветя, които с времето ще превърнат
мястото в още по-красив и приветлив кът.
Официалното откриване се състоя днес, като приветствия към гостите
отправиха д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора, Росица
Йовчева – президент на Инър Уийл клуб Стара Загора за 2025–2026 г., и
Диана Атанасова, началник на отдел „Култура“ към Община Стара Загора.
Присъстваха и много представители на Инър Уийл клубове от цялата
страна.
Реализацията на проекта стана възможна благодарение на съвместните
усилия на Община Стара Загора, ръководството на зоопарка, както и на
множество партньори и дарители, подкрепили инициативата.
Празничната атмосфера беше допълнена от участието на децата от
литературния клуб и школата по фотография към ЦПЛР Стара Загора. Мария
Евгениева представи авторския разказ „Лъвица“, а Елеонора Паунова
изпълни „Работна Мецана“ от Леда Милева.
Организаторите отправиха специални благодарности към ръководителите
Йоана Пеева от школата по фотография и Невена Божкилова от литературния
клуб за вдъхновяващото участие на децата.
Един от най-вълнуващите моменти на събитието беше засаждането на липа –
подарък от хората от Дома за стари хора.
От Инър Уийл клуб Стара Загора изказват специални благодарности на
всички, които споделиха празника и подкрепиха каузата.
Новият кът за отдих вече е отворен за посетители и очаква своите първи
гости сред зеленината на старозагорския зоопарк.
