Нов кът за отдих ще радва посетителите в старозагорския зоопарк

В Зоопарк Стара Загора беше открит нов кът за отдих, подарък от Инър

Уийл клуб Стара Загора по повод 25-годишния юбилей на организацията. В

близост до входа на зоопарка, на една от зелените поляни, вече са

изградени уютни беседки, създадени за пикник сред природата, приятелски

срещи и спокойни моменти за посетителите. Пространството е допълнено с

25 новозасадени дръвчета, рози и цветя, които с времето ще превърнат

мястото в още по-красив и приветлив кът.



Официалното откриване се състоя днес, като приветствия към гостите

отправиха д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора, Росица

Йовчева – президент на Инър Уийл клуб Стара Загора за 2025–2026 г., и

Диана Атанасова, началник на отдел „Култура“ към Община Стара Загора.

Присъстваха и много представители на Инър Уийл клубове от цялата

страна.



Реализацията на проекта стана възможна благодарение на съвместните

усилия на Община Стара Загора, ръководството на зоопарка, както и на

множество партньори и дарители, подкрепили инициативата.



Празничната атмосфера беше допълнена от участието на децата от

литературния клуб и школата по фотография към ЦПЛР Стара Загора. Мария

Евгениева представи авторския разказ „Лъвица“, а Елеонора Паунова

изпълни „Работна Мецана“ от Леда Милева.



Организаторите отправиха специални благодарности към ръководителите

Йоана Пеева от школата по фотография и Невена Божкилова от литературния

клуб за вдъхновяващото участие на децата.



Един от най-вълнуващите моменти на събитието беше засаждането на липа –

подарък от хората от Дома за стари хора.



От Инър Уийл клуб Стара Загора изказват специални благодарности на

всички, които споделиха празника и подкрепиха каузата.



Новият кът за отдих вече е отворен за посетители и очаква своите първи

гости сред зеленината на старозагорския зоопарк.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com