Броненосецът Стенли отново успя да се измъкне
Животинката отворила вратичката на къщичката си и потеглила към свободата
Следете всички новини, анализи и коментари за Зоопарк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Животинката отворила вратичката на къщичката си и потеглила към свободата
Малките растат под грижите на майка си Уака в зоопарк "Уипснейд"
На 11 юли 2026 г. (събота) посетителите ще имат възможност да се насладят на една от най-обичаните филмови класики – „Доктор Дулитъл“ (2020)
Инър Уийл клуб Стара Загора подари на жителите и гостите на града кът с беседки
Жителите и гостите на града ще могат да се включат в инициативата „Зелен, зелен Гергьовден“ на 6 май 2026 г.
Посетителите ги очаква богата програма през празничните дни. Зоопаркът ще работи без прекъсване през Великденските празници с обичайното си работно вр...
В дните 10, 11 и 12 април зоопаркът ще посрещне посетителите с приятни изненади и награди
Събитието ще се проведе на 4 април 2026 г. (събота) и ще предложи разнообразни инициативи за цялото семейство
Събитието е покана за среща с изкуството, природата и пролетното настроение
Малките лъвове са родени на 20 януари 2026 г.
Зоопаркът организира работилница за мартенички на 25, 26 и 27 февруари 2026 г. от 10.00 до 15.00 ч.
До 21 януари 2026 г. старозагорци могат да дадат своите предложения за име на Facebook страницата на зоопарка
Нов удар върху страната на изгряващото слънце
Емблематичното лице на българската астрология си отиде внезапно след боледуване от коронавирус
Стажантите и техните ментори допринесоха за по-добра среда за животните и посетителите на парка
Експозицията цели да повиши общественото внимание към нарастващия риск за биоразнообразието в България
Прожекцията е с начален час 20.30 ч. и ще се проведе пред образователния център
Обещават „внимателно евтаназиране“
Бебето се родило в деня, когато си отиде Принца на мрака
Градът става туристическа атракция с нов зоопарк