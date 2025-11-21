Мъжът на Алена с важно решение след смъртта й

Съпругът на популярната астроложка Светлана Тилкова-Алена, която почина наскоро, ще продължи да се грижи за животните от столичния зоопарк и след смъртта й.

Емблематичното лице на българската астрология си отиде внезапно след боледуване от коронавирус. Една от нейните каузи приживе бяха животните. Тя беше дългогодишен осиновител на семейството рисове и мечока Тони от зоопарка. „Няма как да оставим животните“, заяви пред „Телеграф“ в този тежък момент мъжът на астроложката Андрей Тилков.

„Освен че беше светла личност, астролог със световна известност и признание, Алена беше и дългогодишен приятел и дарител на Софийския зоопарк и животните, които живеят там. Тя беше осиновител на кафявия мечок Тони в продължение на 15 години от пристигането му в зоопарка на 3-месечна възраст през 2007 г.. Беше и осиновител на семейството евроазиатски рисове Арес и Беси от 2004 г., както и на тяхното поколение и помагаше години наред, като даряваше средства за тяхното отглеждане и подобряване на средата, в която живеят“, споделят от столичния зоопарк.

Като публична личност Алена през годините неизменно подкрепя Софийската зоологическа градина, организира доброволци за почистването и боядисването на съоръжения в парка. „Загубата за нейното семейство е голяма, а Зоологическа градина - София загуби в нейно лице не само благодетел и приятел на животните, но и верен поддръжник. Светлана Тилкова-Алена оставя след себе си огромно духовно наследство – хиляди ученици, читатели и последователи, които следват нейната философия за себепознание и лична отговорност. Благодарим ти, Алена, ще липсваш и на нас, и на животните! Лек път сред звездите! Екипът на столичната зоологическа градина изказва своите съболезнования на близките на Светлана Тилкова-Алена“, казват още от зоопарка.

