Над 60 деца се включиха във Великденска работилничка в Зоопарк Стара Загора

Над 60 деца участваха в тазгодишната Великденската работилничка в Зоопарк Стара Загора, която в рамките на два дни събра малки и големи в духа на предстоящите празници. Заедно със своите родители и с помощта на екипа на зооградината, участниците сътвориха разнообразни тематични изделия.

Работилничката премина в изключително пъстра, емоционална и творческа атмосфера. Децата от различни възрасти се запознаха с разнообразни техники и с голямо желание и ентусиазъм декорираха великденски яйца и празнични елементи.

По време на заниманията малчуганите споделиха и как празнуват Великден със своите семейства, като техните разкази напомниха за значението на традициите, добротата и сплотеността.

Богата празнична програма очаква всички посетители и през следващите дни. В навечерието на Великден Зоопарк Стара Загора ще бъде домакин на две инициативи, които съчетават благотворителност и съхраняване на българските традиции.

В рамките на програмата ще се проведе благотворителен базар под надслов „Сигурен дом за бездомните животни“, организиран от фондация „Амабили“ с подкрепата на Зоопарк Стара Загора. Базарът ще се състои на 10, 11 и 12 април с начален час 11.00 ч. Събраните средства ще бъдат използвани за лечение, операции и кастрации на бездомни животни. По време на събитието ще се приемат и дарения под формата на одеяла, храна, лакомства и постелки.

Посетителите ще имат възможност да разгледат артикули с животинска тематика за дома, да участват в благотворителна томбола с награди, както и да се включат в детски кът с рисуване, оцветяване и творчески занимания. Ще бъде обособена и фотозона с великденски и животински мотиви.

Като част от празничната програма, на 11 април 2026 г. (събота) от 12.00 ч. ще се проведе и първият по рода си конкурс за най-вкусен и атрактивен домашен козунак. Участниците следва да представят предварително приготвени козунаци, които ще бъдат оценявани на място по вкус и визия. Инициативата цели да насърчи съхраняването на българските традиции, приготвянето на домашна храна и споделените семейни моменти.

Награди ще получат трите най-вкусни и атрактивно представени козунака.

Организаторите канят всички граждани да се включат във вкусното предизвикателство, както и да подкрепят каузата за по-добри условия за бездомните животни.

Зоопарк Стара Загора ще работи без прекъсване през Великденските празници с лятно работно време – всеки ден от 08.30 до 19.00 часа. След 19.00 часа последните гости ще трябва да приключат своето посещение, а всички посетители е необходимо да напуснат територията на зоопарка до 20.00 часа.

Билети могат да бъдат закупени на място от автомата за продажба на билети, разположен пред входа на зооградината, както и онлайн през официалния сайт на Зоопарка на адрес: https://zoo.starazagora.bg/bg/bileti или през официалния туристически портал на Община Стара Загора.

Допълнително, разположените QR кодове в парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото) също предоставят лесен начин за закупуване на билети.

Екипът на зооградината с нетърпение очаква посетителите за още повече забавление и незабравими моменти сред природата и животните на Зоопарк Стара Загора!

