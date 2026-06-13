Над 60 деца се включиха във Великденска работилничка в Зоопарк Стара Загора
Посетителите ги очаква богата програма през празничните дни. Зоопаркът ще работи без прекъсване през Великденските празници с обичайното си работно вр...
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Посетителите ги очаква богата програма през празничните дни. Зоопаркът ще работи без прекъсване през Великденските празници с обичайното си работно вр...
Работилничката предлага чудесна възможност за малки и големи да съчетаят творчество и забавление