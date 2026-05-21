Кметът на Казанлък: Хуманитарната гимназия трябва да върне престижа си на първото педагогическо училище в България

„Профилираната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ е първото педагогическо училище в България. Този дух и традициите трябва да бъдат възродени и училището отново да се утвърди като едно от най-престижните в страната“. Това заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова по време на среща с директора Денислав Тодоров и началника на РУО-Стара Загора Милена Йолдова. Специално за срещата, кметът беше поканила госпожа Ганка Папазова- неин класен ръководител и емблематичен директор на гимназията - един от плеядата активни директори на това столетно за страната училище.



Галина Стоянова предложи към Хуманитарната гимназия да се създаде съвет от утвърдени казанлъчани,които са преподавали или учили в нея. „Те биха могли да подкрепят и подпомогнат по-бързото израстване както на ръководството и колектива, така и на самото училище“, добави тя. От своя страна директорът Денислав Тодоров пое ангажимент да представи дългосрочна визия за развитие с конкретни идеи.



Ганка Папазова с много силна емоция направи предложения за повишаване авторитета на училището, за което са необходими съвместна работа, лидерски качества, практическа насоченост на обучението и по-активна подкрепа за новите директори и младите учители. Началникът на РУО-Стара Загора Милена Йолдова пък потвърди, че на новоназначените директори са определени наставници за методическа подкрепа.



След срещата градоначалникът заедно с класната си Ганка Папазова посетиха кабинета по български език, в който са се срещнали за първи път. Двете разговаряха за ученическите години и за необходимостта Хуманитарната гимназия отново да стане символ на престижното педагогическо образование в България.





