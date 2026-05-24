24 май! Костадинов припомни историята, която ни прави велики

Честит празник на славянската писменост и на българската просвета и култура, уважаеми сънародници! Въпреки опитите за асимилация, рециклиране и подмяна на българската култура и кирилицата, ние българите продължаваме да ги отстояваме и развиваме - въпреки всичко и всеки! Това коментира на страницата си в социалната мрежа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Ето какво още заяви Костадин Костадинов:

"Нека не забравяме, че нашите земи са дом на най-старите европейски култури и писмености - Дунавската протоцивилизация и нейната пиктографска писменост, най-древна в света (плочките от Караново и Градешница), тракийската култура и нейната сакрална писменост (Кьолменския надпис), готите и тяхната азбука (създадена от техния просветител и апостол Вулфила в Нове, дн. Свищов).

Нека помним, че самите ние сме спасили делото на Кирил и Методий, приютявайки техните ученици, развивайки глаголицата и по-късно създавайки кирилицата.

Нека знаем, че още преди глаголицата и кирилицата нашите предци имат свои писмености - прабългарите ползват руническото писмо, а славяните рабошицата (наречена от Черноризец Храбър с красноречивото название "чрътами и резами").

Ние сме народ с цивилизационен код и заряд, който в днешно време може и да е забравил това и да е загубил смисъла на своето съществувание, но празници като 24-ти май са като фар в тъмата на безвремието и тържеството на нищото. Изгубили сме се, но поне някои от нас знаят пътя и насочват останалите слепци по него.

Честит празник, Българи! Нека се гордеем с постиженията на нашите деди и да направим така, че един ден и нашите потомци да се гордеят с нашите дела!"

