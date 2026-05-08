Костадинов остър, припомни реч на Радев

Историята не започва днес и няма да свърши утре. С тези думи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов започна изказването си от парламентарната трибуна преди Народното събрание да гласува кабинета "Радев", припомняйки реч на кандидата за премиер от май миналата година, когато беше действащ президент.



Костадинов припомни предложението на Радев за референдума за еврото.



Няма нещо, с което да не съм съгласен в тази реч. Само че доверието беше загубено през последните години, кандидатът за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши, аз не съм съгласен.



Не виждам как ще се възстанови това доверие, при положение че през 2025 година Румен Радев говори едно, а през 2026 година съвсем различно, заяви Костадинов.



Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са след хората, а нашите пари не са наши. Ние ползваме чужда валута. България вече не е независима държава, заяви лидерът на „Възраждане“ и попита каква реална ползва е получила България от съюзите, в които членува.



Нищо не чухме за демографската катастрофа, отбеляза още той и попита как ще намалим дълга като теглим нов дълг, визирайки речта на Румен Радев от днес.



За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата, каза още Костадинов, визирайки изказванията, че тепърва правителството ще прави анализ на финансите на България.



"Възраждане" няма да подкрепи правителството, заяви Костадин Костадинов.

