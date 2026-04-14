Костадинов: Народът може да помете статуквото, ако излезе да гласува

Дни преди изборите „Възраждане“ отправя ясен призив към българските граждани: масовото участие във вота може да обърне резултатите и да сложи край на модела, който години наред управлява страната. Това заяви председателят на политическата организация Костадин Костадинов по време на среща с граждани в Бургас.

По думите му, високата избирателна активност в България би довела до резултати, различни от тези, които „пропагандата в момента ни обяснява, че ще има“. Той подчерта, че огромна част от българските граждани не харесват настоящото статукво и неговите носители, но съществува сериозен проблем – липсата на вяра, че промяната е възможна.

„Хората в нашата страна не харесват статуквото, даже да не кажа откровено го ненавиждат, но същевременно не вярват, че могат да предизвикат промяна. Те смятат, че има нещо предопределено, че някой вече е решил какво ще стане, че изборните резултати едва ли не са написани. Нищо подобно.“, заяви Костадинов.

В изказването си той даде примери от чужбина. Посочи, че в Унгария въпреки дългогодишното управление, силната власт и контрола върху медии и социологически агенции, премиерът Виктор Орбан е загубил избори, което според него доказва, че когато гражданите поискат промяна, тя може да се случи.

Костадинов припомни и изборите в Турция, при които в големите градове избирателите са „наказали“ Ердоган. Той даде пример с Истанбул, където след анулиране на изборните резултати избирателната активност достига близо 90%, а въпреки опитите за манипулации, местните жители излизат и гласуват, което води до загуба за управляващите.

„Няма кой да спре един народ, който поиска свободата си. И тук е вече големият въпрос: искаме ли да бъдем свободни? Ние, от „Възраждане“, знаем отговора и се опитваме да заразим с този стремеж и останалите българи“, подчерта той.

В отговор на въпрос защо избирателите трябва да подкрепят „Възраждане“, Костадинов заяви, че е „единствената политическа сила, която може да гарантира независимостта на България“.

„Казвам ви го като историк: богати колонии няма, никога не е имало. А България в момента е колония, която е управлявана отвън, която е ограбвана изцяло и чиито ресурси се разпиляват в полза на чужди национални интереси“, заяви той.

Той е категоричен, че сигурността, високите доходи и стабилността са възможни само при независима държава, а останалите политически сили внушават, че това е невъзможно.

Костадинов даде и конкретни примери за политика, която според него може да доведе до осезаеми икономически резултати. Той посочи, че цените на горивата могат да бъдат намалени с до 40%, ако бъдат премахнати санкциите срещу Русия, но това не се допуска от Европейската комисия. По същия начин, цените на електроенергията могат да бъдат намалени с до 40% чрез премахване на въглеродните емисии, което би могло да стане в рамките на една седмица, но отново е възпрепятствано от европейските институции.

Той обърна внимание и на риска от повишаване на лихвите по кредитите, който може да засегне близо 450 000–500 000 домакинства в страната. Според него това може да бъде предотвратено чрез връщане на българския лев. В същото време той изрази позиция, че България е била „вкарана насила и незаконно в еврозоната“, което води до негативни икономически последици и вече се усеща чрез високата инфлация.

В заключение председателят на „Възраждане“ подчерта, че всички предложени мерки са възможни, ако българският народ ги поиска, но според него „пропагандата казва обратното“.

„Ако искаме в България да има сигурност, високи доходи и увереност за утрешния ден, единственият начин е да бъдем независима страна. А България има една-единствена алтернатива в тази посока и това е „Възраждане“, заяви той.

