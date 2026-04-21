Костадинов: Оставаме съвестта на нацията

На тези избори идеологиите претърпяха крах. Победи желанието за спокойствие, за дълго управление, за да се сложи край на цикъла на политическа нестабилност от 2021 година насам. Затова резултатът не е изненадващ, закономерен е. Това каза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов по време на първата им пресконференция след изборите пред журналисти.

„Поздравяваме формацията, която победи и която ще носи съдбата на България през следващите години. Тя ще носи отговорност за своите решения, защото няма да има партньори, които да ѝ извиват ръцете и на които няма да може да се опитва да прехвърля вината за неуспешни решения”, каза той.

Костадинов се обърна към левите избиратели у нас: „Те могат да разчитат на „Възраждане” и да са уверени, че ще имат свои представители в наше лице".

„Нашият народ каза на тези избори, че не иска „Възраждане” да го управлява, но да бъде в парламента. На партията е създаден образ на крайна, радикална и агресивна формация, това няма общо с истината, но такава е пропагандата. „Възраждане” ще продължи да бъде будната съвест на нацията и ще бъдем верни на народа”, заяви лидерът на партията.

Той заяви, че има няколко решения, които новото правителство трябва да вземе максимално бързо - цените на горивата, тока, храните и лихвите по кредитите. Той допълни, че ако предложенията на „Прогресивна България” бъдат добри, те ще получат подкрепата на „Възраждане”.

Костадинов каза, че подкрепя съдебната реформа, но тя означава, че трябва да бъде премахната институцията на главен прокурор. По негови думи той дублира функциите на министъра на правосъдието. Също така подчерта, че трябва да има смяна на членовете на Висшия съдебен съвет.

