Мана по доматите. 8 начина да я спрете

Маната, известна още като фитофтора, е сред най-разпространените и опасни заболявания по доматите и картофите. Тя се причинява от гъбата Phytophthora infestans, чието име в превод означава „унищожител на растенията“. В различните райони на България болестта е позната още като чернилка по доматите или картофена мана.

Гъбата напълно оправдава името си. При благоприятни условия тя може за кратко време да унищожи голяма част от реколтата, като напада всички надземни части на растението. Най-често се развива при висока влажност, резки температурни колебания, студени роси и прекалено гъсти насаждения. В много случаи заразата преминава от картофите към доматите, но може да засегне още патладжани, пипер, ягоди и дори някои цитрусови растения.

Освен традиционните препарати, много градинари разчитат и на изпитани народни средства за предпазване и ограничаване на заболяването.

1. Сода и слънчогледово олио

В 5 литра вода се добавят 1 супена лъжица сода бикарбонат, 3 супени лъжици слънчогледово олио и 1 супена лъжица течен сапун. Полученият разтвор се използва за пръскане на растенията и според много градинари има добър профилактичен ефект.

2. Иглолистна настойка

Необходими са един компотен буркан борови или други иглолистни иглички, половин литър вода и 30 грама течен сапун. Игличките се варят пет минути, след което течността се охлажда и прецежда. Разрежда се в съотношение 1:5 с вода, добавя се сапунът и растенията се пръскат веднага.

3. Копривена настойка

Един килограм коприва се нарязва и се залива с 3 литра вода. Сместа престоява 24 часа, след което се прецежда и се добавят 30 грама сапун. Разтворът е готов за употреба и се използва за пръскане на доматите и картофите.

4. Тинктура от чесън

За приготвянето са необходими около 200 грама обелен чесън, половин чаша вода, 1 супена лъжица йод и 30 грама сапун. Чесънът се смила и се оставя във водата за 72 часа. След това настойката се разрежда в 10 литра вода, добавят се йодът и сапунът и сместа се използва за третиране на растенията.

5. Млечна баня

Смесват се 2 литра прясно мляко или суроватка, 1 супена лъжица захар и 10 литра вода. Полученият разтвор се използва за редовно пръскане на растенията.

6. Пепелява вода

Половин килограм дървесна пепел се смесва с 3 литра вода и се вари около 30 минути. След охлаждане течността се долива до 10 литра вода и се добавят 30 грама сапун. Разтворът е подходящ за пръскане на заразени растения. Като профилактика може периодично да се напудрят растенията с пресята дървесна пепел.

7. Покриване с нетъкан текстил

Един от най-лесните начини за ограничаване на фитофтората е предпазването на растенията от прекомерна влага. При дъждовно време или обилни роси доматите могат да се покриват с нетъкан текстил, който намалява риска от развитие на гъбични заболявания.

8. Медна жица

Когато доматените растения укрепнат, може да се използва популярният метод с медна жица. Парче меден проводник с дължина около 7 сантиметра се прокарва през стъблото, а краищата му се завиват около него. Според привържениците на метода медта подпомага устойчивостта на растенията и ускорява узряването на плодовете.

Макар народните средства да не могат напълно да заменят професионалната растителна защита при силно развитие на болестта, те често дават добри резултати като профилактика и могат да помогнат за запазването на здрава и богата реколта.

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