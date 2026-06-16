Питка на тиган! Стават бързо и без втасване

Ако се чудите какво да приготвите за закуска и не ви се чака - питки на тиган са определено добра идея.
Те стават меки, златисти и са нужни малко продукти.
Необходими продукти:
Яйца – 2 бр.
• Прясно мляко – 200 мл
• Бакпулвер – 1 ч.л.
• Сол – 1 щипка
• Брашно – 300 г
• Олио – за пържене
Начин на приготвяне: Разбийте яйцата със захарта и щипка сол.
• Налейте прясното мляко.
• Разбъркайте добре.
• Смесете брашното с бакпулвера.
• Добавяйте брашното постепенно.
• Замесете меко тесто.
• Оставете тестото да почине 10 минути.
Разделете го на малки топки.
• Сплескайте всяка топка на кръгла питка.
• Загрейте малко олио в тиган.
• Печете питките на умерен огън.
• Когато станат златисти от едната страна, обърнете ги.
• Изпечете и от другата страна.
• Извадете върху кухненска хартия.
• Поднесете топли.
Малък трик за питки на тиган
Не ги правете прекалено тънки – така остават меки и пухкави отвътре, а отвън получават хубава златиста коричка.
Добър апетит!
Източник: В домашна кухня с Дани
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