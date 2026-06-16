Питка на тиган! Стават бързо и без втасване

Ако се чудите какво да приготвите за закуска и не ви се чака - питки на тиган са определено добра идея.

Те стават меки, златисти и са нужни малко продукти.

Необходими продукти:

Яйца – 2 бр.

• Прясно мляко – 200 мл

• Бакпулвер – 1 ч.л.

• Сол – 1 щипка

• Брашно – 300 г

• Олио – за пържене

Начин на приготвяне: Разбийте яйцата със захарта и щипка сол.

• Налейте прясното мляко.

• Разбъркайте добре.

• Смесете брашното с бакпулвера.

• Добавяйте брашното постепенно.

• Замесете меко тесто.

• Оставете тестото да почине 10 минути.

Разделете го на малки топки.

• Сплескайте всяка топка на кръгла питка.

• Загрейте малко олио в тиган.

• Печете питките на умерен огън.

• Когато станат златисти от едната страна, обърнете ги.

• Изпечете и от другата страна.

• Извадете върху кухненска хартия.

• Поднесете топли.

Малък трик за питки на тиган

Не ги правете прекалено тънки – така остават меки и пухкави отвътре, а отвън получават хубава златиста коричка.

Добър апетит!

Източник: В домашна кухня с Дани

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