Пулев обеща спешен тласък за големия българо-японски проект

Българското кисело мляко е на прага на нов научен и икономически пробив. Съвместната лаборатория на държавната компания „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“ трябва да бъде завършена до края на 2026 г., като правителството обеща да ускори всички оставащи процедури. Центърът ще изследва здравословните свойства на продукта, ще разработва нови закваски и ще отваря възможности за разширяване на българското присъствие на световните пазари.

Лабораторията влиза в решаващите месеци

„Ще ускорим в максимално спешен порядък нашето взаимодействие, така че след няколко месеца да се поздравим с успешно завършен проект“, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Той разговаря в министерството с президента и представляващ директор на „Мейджи“ Бунджиро Яо. На срещата стана ясно, че съвместната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност трябва да бъде готова до края на годината.

Проектът беше договорен през 2024 г., като първоначалните очаквания бяха лабораторията да започне работа през първата половина или около средата на 2026 г. Новата заявка на кабинета показва, че оставащите дейности ще бъдат ускорени, за да бъде центърът завършен в рамките на годината.

Пулев увери японските партньори, че могат да разчитат на пълната подкрепа на българската държава. Според него успешното приключване на проекта ще даде нов тласък на научните изследвания, технологичния трансфер и индустриалното сътрудничество между двете страни.

Партньорство, изградено за повече от половин век

„Отношенията ни с Япония са много специални - те се основават на приятелство и дипломатически отношения, градени десетилетия“, подчерта вицепремиерът.

Той припомни поредицата от срещи с представители на японското правителство, бизнеса и научните среди по време на посещението на Румен Радев в Япония през 2025 г. По думите му тогава са подписани документи, които са издигнали двустранните отношения на стратегическо равнище.

Сътрудничеството между българската държава и „Мейджи“ започва още през 1973 г., когато в Япония стартират продажбите на кисело мляко, произведено по българска технология и с българско ноу-хау. През следващите десетилетия продуктът се превръща в една от най-разпознаваемите връзки между двете държави.

„Партньорството между „Ел Би Булгарикум“ и „Мейджи“ е устойчив мост между нашите две държави. Благодарение на вас и на усилията на вашия екип българският бранд присъства във всеки японски дом“, обърна се Пулев към Бунджиро Яо.

От „Мейджи“ определят Meiji Bulgaria Yogurt като свой водещ и емблематичен продукт. Марката се предлага не само в Япония, но е разширила присъствието си и на други азиатски пазари.

Нови закваски могат да дадат конкурентно предимство

Съвместната лаборатория няма да бъде само символичен проект. В нея български и японски учени ще провеждат изследвания върху качествата и здравословните ползи на традиционното българско кисело мляко.

Целта е да бъдат натрупани още по-солидни научни доказателства за въздействието на продукта върху човешкия организъм. Това би могло да помогне не само за популяризирането му, но и за създаването на нови продукти с по-висока добавена стойност.

В рамките на проекта ще бъдат разработвани и нови закваски. Очаква се те да дадат значително конкурентно предимство на „Ел Би Булгарикум“ и да затвърдят позицията на държавната компания в създаването на иновативни млечнокисели продукти.

Научният център може да се превърне и в място за обмен на специалисти, технологии и резултати между България и Япония. Така традиционният продукт ще бъде използван като основа за модерни разработки, насочени към храненето, профилактиката и качеството на живот.

„Мейджи България йогурт“ носи името на страната

Бунджиро Яо подчерта, че продуктът Meiji Bulgaria Yogurt заема специално място в портфолиото на японската корпорация и е символ на дългогодишното партньорство между двете държави.

По думите му това е единственият продукт на компанията, който има право да носи името на държава в своето наименование благодарение на специален лицензионен договор и защитена търговска марка.

Съвместната лаборатория трябва да надгради отношенията, които досега са били свързани основно с използването на български закваски, технологии и ноу-хау. Новият етап ще постави акцент върху общите изследвания и върху разработването на продукти, които могат да достигнат до нови потребители.

Вицепремиерът определи проекта като пример за възможностите пред България в областта на иновациите и технологичния трансфер. Според него традиционна национална марка може да се превърне в основа за модерно производство и международно научно сътрудничество.

На срещата присъстваха заместник-министрите Михаела Карадимова и Красимир Якимов, посланикът на България в Япония Мариета Арабаджиева, японският посланик у нас Чикахиса Суми и представители на „Ел Би Булгарикум“.

Очакванията са след завършването на лабораторията партньорството да излезе отвъд производството на познатото кисело мляко. Големият залог е България да запази собствеността върху ценните си закваски и знания, но едновременно с това да ги превърне в източник на нови научни продукти, международно влияние и икономически възможности.