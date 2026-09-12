Абровски обяви ключови решения за земеделците и розовото ни масло
Близо 50 хил. земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да запазят своята конкурентоспособност
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Близо 50 хил. земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да запазят своята конкурентоспособност
Той посочи, че употребата на тежки наркотици започва все по-рано
Обектът, превърнат в лаборатория, е на висшето учебно заведение
Съвместната лаборатория на „Ел Би Булгарикум“ и „Мейджи“ трябва да бъде завършена до края на годината
Всеки сезон се разкриват нови артефакти – предмети, които дават ценна информация
Изберете лабораторията днес, за да избегнете болницата утре
Очаква се апаратурата да допринесе значително за повишаване качеството на диагностиката
Материалите и консумативите са внасяни също от Полша
Задържани са двама поляци
Не крие наркотици, прави бели
Какво показват резултатите от лабораторията в Монпелие
Отбелязваме Световната седмица за повишаване осведомеността за правилната употреба на антибиотици
При инвестирани повече от 1,2 милиона евро лабораторията в София ускорява разработката на иновативни продукти
Основната цел ще бъде допълнителното изследване на полезните съставки
Учени с нова версия за зависимостта от опиати
Основната цел е да се представят, структурират и генерират нови идеи по темата
Машинното производство на диаманти е разработено в началото на 50-те години на миналия век
Достъпът до района е ограничен
Ще заработи до края на февруари
От лабораторията заявиха, че поднасят своите извинения и ще компенсират семейството на детето