Ето кои чушки правят превъзходен миш-маша

Миш-машът е едно от най-обичаните ястия в българската кухня – бързо, вкусно и приготвено с няколко прости продукта. Идеален е за закуска, лек обяд или вечеря, особено през лятото, когато доматите и чушките са най-ароматни. За да е превъзходен, важно е чушките да са зелени, а не червени

Продукти:

4 яйца (по възможност домашни)

2 зелени чушки

2 добре узрели домата

200 г сирене (най-добре домашно)

2 с.л. масло

магданоз

сол (по желание)

черен пипер

Приготвяне: Нарежете чушките на ивици и ги запържете за 3–4 минути в загрятото олио или масло. Добавете обелените и нарязани на кубчета домати и гответе още около 4 минути, докато течността почти се изпари.

Натрошете сиренето и го прибавете към зеленчуците. Разбъркайте, след което изсипете леко разбитите яйца.

Гответе на слаб огън, като разбърквате внимателно, докато яйцата се стегнат, но останат сочни.

Поръсете с прясно нарязан магданоз и по желание с малко черен пипер. Сервирайте веднага с топъл хляб