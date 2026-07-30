Ето кои чушки правят превъзходен миш-маша

Миш-машът е едно от най-обичаните ястия в българската кухня – бързо, вкусно и приготвено с няколко прости продукта. Идеален е за закуска, лек обяд или вечеря, особено през лятото, когато доматите и чушките са най-ароматни. За да е превъзходен, важно е чушките да са зелени, а не червени
Продукти:
4 яйца (по възможност домашни)
2 зелени чушки
2 добре узрели домата
200 г сирене (най-добре домашно)
2 с.л. масло
магданоз
сол (по желание)
черен пипер
Приготвяне: Нарежете чушките на ивици и ги запържете за 3–4 минути в загрятото олио или масло. Добавете обелените и нарязани на кубчета домати и гответе още около 4 минути, докато течността почти се изпари.
Натрошете сиренето и го прибавете към зеленчуците. Разбъркайте, след което изсипете леко разбитите яйца.
Гответе на слаб огън, като разбърквате внимателно, докато яйцата се стегнат, но останат сочни.
Поръсете с прясно нарязан магданоз и по желание с малко черен пипер. Сервирайте веднага с топъл хляб