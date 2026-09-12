Ето кои чушки правят превъзходен миш-маша
Лятна класика с яйца, сирене и сочни домати
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Лятна класика с яйца, сирене и сочни домати
Тайната се крие в съставките му
Магданозът има положителен ефект върху имунитета и има противовъзпалителен ефект
Магданозът съдържа огромно количество витамини и минерали
Бъдете щедри на магданоз, босилек и копър в пролетните салати. Освен, че ще имат изключителен вкус, зелените листенца ще ви подействат добре на хранос...