Синоптик обяви кога започва лятото у нас

След поредица от дни с дъждове, гръмотевични бури и нестабилно време, синоптикът Петър Янков посочи кога България може да очаква по-трайно затопляне и настъпването на истинското лято. Според прогнозата още в средата на юни времето ще се стабилизира, а валежите постепенно ще намалеят.

Над България преминава хладна въздушна маса, която ще донесе валежи и гръмотевични бури в различни райони на страната. Това съобщи синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му най-интензивните валежи през днешния ден ще бъдат над централните части на страната. В южните райони има условия за образуване на градушки, като на места количествата на валежите могат да достигнат около 30 литра на квадратен метър.

Сериозни гръмотевични бури се очакват и в Горнотракийската низина, където атмосферната нестабилност ще остане висока.

Какво време ни очаква през уикенда?

През събота и неделя валежите ще обхванат предимно западната половина на страната. По Черноморието обаче времето ще остане благоприятно за разходки и почивка, като не се очакват съществени валежи.

В планинските райони температурите ще бъдат сравнително умерени, а в следобедните часове отново ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни превалявания.

Столицата ще бъде сред най-хладните балкански столици през почивните дни, като максималните температури в София ще достигат около 27-28 градуса.

Каква е прогнозата за следващата седмица?

Нестабилното време ще се задържи и в началото на следващата седмица. Още в понеделник се очакват нови гръмотевични бури, предупреди Янков.

Според прогнозата през първите три дни валежите ще бъдат концентрирани главно в западните райони на страната. Постепенно обаче времето ще започне да се подобрява.

„В края на седмицата ще има повече слънчеви часове и по-малко валежи. Температурите ще достигат между 24 и 30 градуса, което е напълно характерно за месец юни“, обясни синоптикът.

Той допълни, че през следващите дни по-чести валежи ще има в западна и северна България.

Кога идва истинското лято?

По думите на Петър Янков астрономическото лято започва на 21 юни, но още преди това времето ще покаже по-летен характер.

„След 11-12 юни се очаква по-стабилно време в дългосрочен план. Около 15-16 юни можем да говорим за настъпване на метеорологичното лято“, прогнозира той.

Синоптикът коментира и риска от наводнения, като подчерта, че природните явления не могат да бъдат напълно предотвратени. Според него обаче навременните превантивни мерки могат значително да ограничат щетите и последствията от подобни ситуации.

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