В този български град жегата е адска

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 15,00 часа днес в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 31 градуса

Пловдив 34 градуса

Варна 31 градуса

Бургас 31 градуса

Русе 38 градуса

Стара Загора 36 градуса

Благоевград 34 градуса

Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - 11 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид надморската височина - 2925,4 метра. Най-топло е било в Русе - 38 градуса по Целзий!

След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°. В сила е жълт код за високи температури за всичките 28 области на страната.

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