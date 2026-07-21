До 58 000 евро! Гърция налага солени глоби за джетове, музика и къмпинг

С разгара на летния туристически сезон гръцките власти напомнят, че неспазването на правилата за безопасност и опазване на околната среда по плажовете може да излезе изключително скъпо. При някои нарушения санкциите достигат 58 000 евро.

Особено внимание се обръща на използването на джетове, шумовото замърсяване, свободното къмпингуване, играта с плажни ракети и замърсяването на морската среда.

Джет само със спасителна жилетка

При управление на джет на него може да се намира само един човек, който задължително трябва да носи спасителна жилетка, съобщава Bulgaria ON AIR.

Плаването е разрешено единствено в обозначените зони – до поставените буйове или на разстояние до 500 метра от брега, когато това е позволено.

Липсата на спасителна жилетка се наказва с глоба от 250 евро, а движението извън разрешените зони – с между 50 и 200 евро.

Освен това използването на джетове е забранено след залез и преди изгрев слънце заради ограничената видимост.

Внимавайте с плажните ракети

Любителите на плажните игри могат да използват ракети само на специално обозначени места, ако такива са обособени.

Ако играта създава опасност или пречи на останалите плажуващи, глобите варират между 100 и 1000 евро в зависимост от тежестта на нарушението.

Санкции за шум и замърсяване

Използването на мощни високоговорители и озвучителни системи на плажа също може да доведе до сериозни санкции.

Глобите за шумово замърсяване са между 200 и 500 евро, а ако нарушението е извършено от лодка, наказанието може да достигне 2000 евро.

Най-сериозни остават санкциите за замърсяване на морската среда. В зависимост от случая те могат да достигнат 58 000 евро.

Без диво къмпингуване

Свободното къмпингуване остава забранено в Гърция.

Всеки нарушител подлежи на глоба от 300 евро, а при по-тежки случаи властите могат да започнат незабавна административна процедура.

От гръцките власти подчертават, че строгите мерки не целят единствено налагането на санкции, а гарантиране на безопасността на туристите и опазването на природата по време на активния летен сезон.