Василковски каза кога идват новите жеги

В седмицата на Илинден времето ще остане динамично, с чести смущения и временно захлаждане, а в понеделник и вторник предиобедите ще бъдат слънчеви. През втората половина на денонощието в Южна и Източна България обаче ще има условия за кратки, но мощни гръмотевични процеси с проливен дъжд и локален риск от градушка. Дневните температури в тези два дни ще се задържат между 32 и 37 градуса, каза Николай Василковски в ефира на NOVA.

В средата на седмицата през страната ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се временно интензивни валежи с гръмотевици и градушки, които ще засегнат повече региони, като отново в южните и източните райони вероятността за бури е по-голяма.

В четвъртък за кратко обстановката ще се успокои, но в петък и събота, с развитието на циклон, ще има нови валежи, като в южната половина на страната те ще са в по-значителни количества.

С преминаването на фронта ще започне да нахлува студен въздух. С усилването на прохладния северозападен вятър в сряда температурите ще се понижат осезаемо. Към петък и събота следобедните стойности ще спаднат до диапазона от 22 до 27 градуса.

В края на календарния месец горещото лято отново ще се завърне. От 25–26 юли до началото на август вероятността за валежи рязко ще намалее за сметка на знойното слънце.

По време на Горещниците по стар стил в западната половина на страната ще има условия за спорадични, локални гръмотевични бури с потенциал за градушка.

В същото време ранните прогнози показват, че дневните температури вероятно ще достигнат най-високите си стойности за годината – около и над 40 градуса.

По Черноморието дните с най-голяма вероятност за валежи са 21–22 юли, а след това и периода 24–25 юли. В края на месеца и началото на следващия и край морето предстои горещо и сухо време.

В дните с дъжд дневните температури ще се понижават до около 24–25 градуса, а със стабилизирането на обстановката термометрите отново ще се покачат до и над 30 градуса.