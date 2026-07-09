Проф. Рачев каза какво ни чака до края на лятото

Текущото лято в България наподобява класическите ретро лета от 80-те и 90-те години на миналия век, а страната успя да избегне бруталните горещи вълни, обхванали Западна Европа. Климатологът проф. Георги Рачев направи подробен анализ на климатичните тенденции, агропрогнозата и състоянието на водните ресурси за следващите седмици.

Зимата през тази година се оказа относително мека и доста дъждовна, докато пролетта премина с малко по-ниски температури на фона на климатичната норма за периода от 1991 до 2020 година. Месец юни си отиде с температури около половин до един градус над нормалното и валежи около или малко под средните стойности. Докато в Париж бяха отчетени максимални температури от 40 градуса и сутрешни минимуми от 30 градуса, а в Италия и Южна Германия бяха регистрирани абсолютни температурни рекорди, България остана в периферията на бруталната топла вълна. В момента Западна Европа е подложена на трета продължителна вълна, която засяга Португалия, Испания, Франция и Великобритания, но няма да навлезе на изток към Белгия и Дания.

За оставащата част от лятото двата големи метеорологични центъра дават различни прогнози. Европейският център за средносрочни прогнози предвижда юли да завърши с около градус над нормата и с 20-25% по-малко валежи. Американската агенция за изследване на океаните и атмосферата обаче твърди, че температурите в България ще останат в рамките на нормалното, а валежите ще са над средните нива, което за момента се сбъдва заради поройните летни дъждове.

Около горещниците в края на юли (28-30 юли) температурите в отделни райони традиционно могат да достигнат между 38 и 40 градуса, но се очаква тези периоди да бъдат по-кратки.

От сряда се очаква временно захлаждане и лабилизиране на атмосферата със следобедни валежи с петнист характер, а към 13-14 юли ще започне ново затопляне с температури над 31-32 градуса и на места над 35 градуса.

Поради бързото дехидратиране при високи температури децата, възрастните хора и работещите на открито (строители, шофьори) трябва да избягват слънцето между 13:00 и 17:00 часа и да приемат вода често в малки количества. В глобален мащаб температурите остават с градус и половина над доиндустриалната епоха (от 1850 г.), което в следващите 5-6 години няма да се промени, но климатологът подчерта, че благодарение на тези процеси човечеството днес е по-богато и по-сито от всякога.

От 3-4 години насам страната не е имала толкова благоприятна агропрогноза, каза също проф. Рачев.

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