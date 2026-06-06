Това са модните цветове в маникюра за лятото

С настъпването на топлите дни не само гардеробът ни се променя, но и цветовете, които избираме за своята визия. Ако през зимата доминират тъмните и наситени нюанси, лятото е сезонът на свежестта, лекотата и цветните експерименти.

Маникюрът отново се превръща в един от най-силните акценти в летния стил. Този сезон на мода са както деликатните пастелни тонове, така и по-смелите и плодови цветове, които носят настроение и усещане за ваканция, пише Hola!.

🌸 Розов маникюр

Розовото остава абсолютна класика за лятото. Тази година обаче ще го виждаме във всякакви варианти – от нежни пудрени нюанси до ярки и наситени тонове. Женствен, елегантен и универсален, този цвят подхожда на всяка визия.

🎨 Многоцветен маникюр в пастелни тонове

Пастелните комбинации са сред най-големите хитове на сезона. Различен цвят върху всеки нокът създава игрив и младежки ефект, който идеално се вписва в лятното настроение.

💜 Лилаво и розово

Една от най-романтичните комбинации тази година съчетава лилаво и розово. Двата цвята създават мек контраст и изглеждат особено красиво в флорални дизайни.

💙 Пастелно синьо

Нежното синьо продължава да печели почитатели. То носи усещане за спокойствие, свежест и изтънченост, като се комбинира прекрасно със светлите летни дрехи.

🍓 Малинов маникюр

Някъде между яркото розово и плодовото червено се нарежда малиновият цвят. Той е достатъчно ефектен, за да привлича погледите, но остава стилен и елегантен.

🍵 Маникюр в цвят „матча“

Зелените нюанси продължават да бъдат сред фаворитите. Ако не сте готови за твърде дръзка визия, мекото зелено „матча“ е идеалният избор – модерно, свежо и лесно за съчетаване.

🪸 Коралов маникюр

Коралът си остава истинският символ на лятото. Съчетавайки розови и оранжеви нюанси, той подчертава тена и придава незабавна ваканционна визия.

🧈 Масленожълт маникюр

Един от най-модерните цветове на сезона вече превзе и маникюрите. Масленожълтото е по-меко и елегантно от класическото жълто и придава нежно сияние на ръцете.

🌿 Ментовозелено

Свежо, леко и различно – ментовозеленото отново е сред фаворитите. То е чудесен избор за дамите, които искат да избягат от традиционните цветове, без да бъдат прекалено екстравагантни.

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