Това са модните цветове в маникюра за лятото

С настъпването на топлите дни не само гардеробът ни се променя, но и цветовете, които избираме за своята визия. Ако през зимата доминират тъмните и наситени нюанси, лятото е сезонът на свежестта, лекотата и цветните експерименти.
Маникюрът отново се превръща в един от най-силните акценти в летния стил. Този сезон на мода са както деликатните пастелни тонове, така и по-смелите и плодови цветове, които носят настроение и усещане за ваканция, пише Hola!.
🌸 Розов маникюр
Розовото остава абсолютна класика за лятото. Тази година обаче ще го виждаме във всякакви варианти – от нежни пудрени нюанси до ярки и наситени тонове. Женствен, елегантен и универсален, този цвят подхожда на всяка визия.
🎨 Многоцветен маникюр в пастелни тонове
Пастелните комбинации са сред най-големите хитове на сезона. Различен цвят върху всеки нокът създава игрив и младежки ефект, който идеално се вписва в лятното настроение.
💜 Лилаво и розово
Една от най-романтичните комбинации тази година съчетава лилаво и розово. Двата цвята създават мек контраст и изглеждат особено красиво в флорални дизайни.
💙 Пастелно синьо
Нежното синьо продължава да печели почитатели. То носи усещане за спокойствие, свежест и изтънченост, като се комбинира прекрасно със светлите летни дрехи.
🍓 Малинов маникюр
Някъде между яркото розово и плодовото червено се нарежда малиновият цвят. Той е достатъчно ефектен, за да привлича погледите, но остава стилен и елегантен.
🍵 Маникюр в цвят „матча“
Зелените нюанси продължават да бъдат сред фаворитите. Ако не сте готови за твърде дръзка визия, мекото зелено „матча“ е идеалният избор – модерно, свежо и лесно за съчетаване.
🪸 Коралов маникюр
Коралът си остава истинският символ на лятото. Съчетавайки розови и оранжеви нюанси, той подчертава тена и придава незабавна ваканционна визия.
🧈 Масленожълт маникюр
Един от най-модерните цветове на сезона вече превзе и маникюрите. Масленожълтото е по-меко и елегантно от класическото жълто и придава нежно сияние на ръцете.
🌿 Ментовозелено
Свежо, леко и различно – ментовозеленото отново е сред фаворитите. То е чудесен избор за дамите, които искат да избягат от традиционните цветове, без да бъдат прекалено екстравагантни.
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