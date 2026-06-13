Това са модните цветове в маникюра за лятото
Този сезон на мода са както деликатните пастелни тонове, така и по-смелите и плодови цветове
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Този сезон на мода са както деликатните пастелни тонове, така и по-смелите и плодови цветове
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Дали кафето или матча е по-добрият вариант зависи от вашите предпочитания и здравословни цели